Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Tarihi İftar: 2.500’den Fazla Öğrenci Katıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda Bakan Işıkhan, öğrencilerle birlikte iftar yaptı ve gençlere hitap etti.

Konuşmasında Türkiye’de 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuna değinen Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle sağlık sisteminde önemli dönüşümler yaşandığını söyledi.

Türkiye’nin sağlık sisteminin bugün birçok ülke tarafından örnek alınan bir seviyeye ulaştığını belirten Işıkhan, “Sosyal güvenlik reformlarıyla hem sağlık hizmetlerimizi hem de sosyal güvenlik sistemimizi model alınan bir ülke konumuna getirdik. Hastanelerimiz vatandaşlarımıza otel konforunda hizmet sunuyor. Sizler de geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak bu güçlü sistem içerisinde görev alacaksınız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin uluslararası faaliyetlerine de değinen Işıkhan, üniversitenin farklı ülkelerde yürüttüğü eğitim ve sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerin bu büyük sağlık ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Programda konuşan Rektör Kemalettin Aydın ise Ramazan ayı boyunca üniversite bünyesinde öğrencilerle düzenli olarak iftar programları gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın, yaklaşık 20 gündür öğrenci kulüplerinin katılımıyla her gün ortalama 500 öğrencinin iftar programlarında bir araya geldiğini, bugün ise Ramazan boyunca düzenlenen iftarların en büyüğünün gerçekleştirildiğini ifade etti. Aydın, “Sayın Bakanımızın katılımıyla öğrencilerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aydın, üniversitenin ayrıca Somali, Özbekistan, Suriye, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, Filistin, Bangsamoro ve Sudan gibi farklı ülkelerde de akademik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Üniversitenin sağlık eğitimindeki güçlü altyapısına da dikkat çeken Aydın, 22 ilde 70 eğitim ve araştırma hastanesiyle afiliye olarak asistan eğitimi ve sağlık hizmet sunumuna katkı sağladıklarını ifade etti.

Açık havada gerçekleştirilen programda öğrenciler ve akademisyenler Ramazan ayının birlik ve paylaşım atmosferinde bir araya geldi. Program, iftarın ardından yapılan sohbetlerle sona erdi.