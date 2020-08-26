  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanlığının Psikososyal Destek Hattı'na 177 bin 998 kişi başvurdu
Aktüel

Sağlık Bakanlığının Psikososyal Destek Hattı'na 177 bin 998 kişi başvurdu

Yeni tip koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının ve vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için 81 il genelinde devreye giren Psikososyal Destek Hattı'na, 5 ayda 38 bin 266'sı sağlık çalışanı olmak üzere, 177 bin 998 kişi başvuruda bulundu - Psikososyal Destek Hattı'na başvuranlar, salgınla mücadelede stres yönetimi ve kaygı bozuklukları konularında destek istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:12:26 -
Sağlık Bakanlığının Psikososyal Destek Hattı'na 177 bin 998 kişi başvurdu

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde kaygı ve stresi en aza indirebilmek için tüm illerde devreye giren Psikososyal Destek Hattı'na, 5 ayda 177 bin 998 kişi başvurdu.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi psikososyal destek hatları aracılığıyla sağlandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 30 Mart'ta psikososyal destek hatları aktif hale geldi.

Salgınla mücadele kapsamında, hatlar üzerinde psikososyal destek hizmeti veren 2 bin 283 psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciden oluşan personele yetkinliğin artırılması ve hızlı oryantasyon amacıyla "koronavirüsten korunma yolları", "sağlık çalışanına destek", "stresle başa çıkmanın yolları", "vaka yönetimi ve on-line ruh sağlığı hizmeti"nin nasıl alınacağı konularında on-line olarak Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Eğitim Sistemi üzerinden, "Kovid-19 ile Mücadelede Psikososyal Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi" verildi.

- 21 bin 690 dezavantajlı bireye de psikososyal destek hizmeti verildi

İllerde kurulan psikososyal destek hatlarına ait telefon numaralarına, "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlandı.

Bakanlık verilerine göre, 81 ilde açılması tamamlanan destek hatlarına 5 ayda 139 bin 732 vatandaş ve 38 bin 266 sağlık çalışanı olmak üzere, 177 bin 998 başvuru yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele döneminde danışma hatlarına ulaşamayan ama ihtiyaç duyabileceği düşünülen dezavantajlı bireylere yönelik ihtiyaç taraması yapıldı. Bu kapsamda 13 bin 775 gebeye, 1987 yaşlı bireye, 2 bin 70 yaşlı bireyin bakım verenine, 985 engelli bireye, 1183 engelli bireyin bakım verenine ve 1690 diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere 21 bin 690 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.

Psikososyal Destek Hatlarına başvuruların özellikle salgınla mücadelede stres yönetimi ve kaygı bozuklukları konusunda destek istedikleri belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı