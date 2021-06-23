Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanları ile ilgili yeni karar
Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı kaldırılıyor.
Sağlık Bakanlığı, 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin talebi yasağının, 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını açıkladı.