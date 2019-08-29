Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip, 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere 9 bin 576 kadroya yerleştirme işlemi 11 Eylül'de yapılacak.

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