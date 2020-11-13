  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı
Aktüel

Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, idarecileri ziyaret ederek, organ naklinin ve bağışının önemi kapsamında, çalışanları bağışçı olmaya davet etti - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ve genel müdürlük çalışanları, Organ Bağış Haftası nedeniyle organ bekleyen hastalara umut olmak adına organ bağışı yaparak, organ bağışı kartlarını aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:04:25 -
Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yöneticileri ile Bakanlık personeli, organ bekleyen hastalara umut olmak için organ bağışında bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemine (TODBS) kayıtlı gönüllü 598 bin 705 bağışçı bulunuyor.

Türkiye'de halen 4 akciğer, 76 böbrek, 16 kalp, 49 karaciğer ve 8 pankreas olmak üzere toplam 153 organ nakli merkezi faaliyet yürütüyor.

2008-2019 yılları arasında 30 bin 529 böbrek, 11 bin 815 karaciğer, 707 kalp, 343 kalp kapağı, 265 akciğer, 64 pankreas ve 31 ince bağırsak olmak üzere toplam 43 bin 754 nakil gerçekleştirildi.

2020 yılı ekim ayı itibarı ile bekleme listesinde 21 bin 537 böbrek, 1903 karaciğer, 987 kalp, 72 akciğer, 286 pankreas, olmak üzere toplam 24 bin 785 hasta organ bekliyor.

- Katılımcılara organ bağış kartları dağıtıldı

Toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Sağlık Bakanlığında birçok kuruma örnek olabilecek bir uygulama gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, genel müdürlük idarecilerini ziyaret ederek, organ naklinin ve bağışının önemi kapsamında, çalışanları bağışçı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ve genel müdürlük çalışanları, Organ Bağış Haftası nedeniyle organ bekleyen hastalara umut olmak adına organ bağışı yaparak, organ bağışı kartlarını aldı.

Daha önce hayatta iken kendi özgür iradeleriyle organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyette bulunarak organ bağışçısı olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de organ bekleyen hastaların yanında olduklarını ve her zaman olmaya devam edeceklerini vurguladı. Farkındalığı artırmak için bağış kartını yenileten Tekin, yeni organ bağış kartını aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var
Dünya

Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Hayatını kaybedenlerin arasınd..
Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı. ..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay