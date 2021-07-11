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Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı
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Sağlık Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 20:06:00 -
Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kovid-19 mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

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