  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı?
Gündem

Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 12 bin personelin atama sonuçları açıklanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından açıklama yapıldı mı? işte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:48:00 -
Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu binlerce sağlıkçı tarafından araştırılıyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin tercih sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Atama sonuçlarına göre vatandaşların göreve başlaması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı açıklaması

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını duyurmuştu. Bakan Koca açıklamasında; 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere 14 farklı branşta personel alımı yapılacağını belirtti. Daha sonra Bakan Koca paylaşımında; tercih kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacağını da söyledi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifre bilgileri ile ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşabilecekler. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi

Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken ekonomistlerden çarpıcı uyarılar geliyor.
Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar
Dünya

Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Alevilik inancını "bir din ve inanç toplumu" olarak tanıma kararı alındı. Avrupa Ehl-i Beyt Alev..
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf: 4 ili kaybettik
Gündem

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf: 4 ili kaybettik

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan çözülmeye ilişkin itiraflar gelmeye devam ediyor. Karayılan'ın itirafları PKK'nın sonunu ge..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay