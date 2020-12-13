Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu binlerce sağlıkçı tarafından araştırılıyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin tercih sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Atama sonuçlarına göre vatandaşların göreve başlaması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı açıklaması

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını duyurmuştu. Bakan Koca açıklamasında; 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere 14 farklı branşta personel alımı yapılacağını belirtti. Daha sonra Bakan Koca paylaşımında; tercih kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacağını da söyledi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifre bilgileri ile ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşabilecekler.