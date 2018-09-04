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Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı alımları

Sağlık Bakanlığı iş bulma kurumu İş Kur üzerinden en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 işçi alımı yapacak.İşte Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5 bin personel alım başvuru şartları nedir?

04 Eylül 2018 Salı 11:57
Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı alımları

Sağlık Bakanlığı 5 bin ilkokul mezunu vatandaşları iş kapısı açıyor. Sağlık Bakanlığı iş bulma kurumu İş Kur üzerinden en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 işçi alımı yapacak.  İşte Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5 bin personel alım başvuru şartları…

Sağlık Bakanlığından son dakika personel alım duyurusu geldi. Sağlık Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından Yayınlanan ilana göre, ilkokul mezunu 5 bin 298 kişilik boş pozisyon ile işçi personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

- Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

- Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:57
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