Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yhgm.saglik.gov.tr

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı aylardır merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yıl Ağustos ayında 12 bin, Eylül ve Ekim ayında ise 17 bin 689 sağlık personeli alımı yapılacağını toplamda 29 bin 689 sağlık personeli alımının gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca sağlık personeli alımına ilişkin duyuru yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı alım başvuru, sağlık bakanlığı personel alımı başvuru formu, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru yap, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

"29 bin 689 sağlık personeli alınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

Koca, yardımcı sağlık personeliyle ilgili son dönem sayıca giderek artan ama nerede kimlerin çalışabilirliliğinin net olmadığını bildiklerini söyleyerek, "Bununla ilgili de diyaliz teknikerlerinin nerede-nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir yönetmelik düzenlememiz oldu. Yani daha önce hemşirelerin özellikle sertifikayla devam ettirdikleri bu hizmetleri, diyaliz teknikerlerinin var olduğu bir süreçte öncelikle diyaliz teknikerlerinin çalışmasını belirten bir yönetmelik. Benzer şekilde diğer yardımcı sağlık personeli için de bu yönetmelik hazırlıkları yapılıyor. Ağırlıklı çalışanlarımızın özellikle mesleki olarak eğitim aldıkları alanla ilgili yerlerde çalışmasıyla ilgili yönetmelik çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları nasıl yapılacak?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları

Hemşire alımları, sağlık meslek lisesi mezunları, ön lisans ve lisans mezunu düzeyinde,

Ebe, Sağlık meslek lisesi mezunu ve ön lisans mezunu düzeyinde,

Sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni alımları lise, önlisans ve lisans düzeyinde olacak olup, lisans mezunları için mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmalarına dair özel şartlar istenmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Bakan Koca’nın yaptığı açıklamalara göre her bir kadro için belirlenecek özel başvuru şartları, Ağustos başlarında yayınlanacak resmi ilamda belli olacak.