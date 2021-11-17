Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 40 bin sözleşmeli sağlık personeli kura sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 40 bin sağlık personelinin alınacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 12-16 Kasım tarihleri arasında alındı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması için başvuruda bulunan adaylar 40 bin sağlık personeli atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sorgulanır oldu.

40 bin sağlık personeli atama kura sonuçları ne ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli atama başvurusu, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapıldı. 16 Kasım'da sona eren başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. 40 bin sözleşmeli sağlık personeli kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.