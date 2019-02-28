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Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? | Bakanlığa 1480 personel atanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 1480 kişilik personel alımı için bugün noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonrası hemşire, aile hekimi ve diş hekimi gibi sağlık personellerinin de bulunduğu 1480 kişinin ataması yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

28 Şubat 2019 Perşembe 13:38
Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? | Bakanlığa 1480 personel atanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 1480 kişilik personel alımı için bugün noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonrası hemşire, aile hekimi ve diş hekimi gibi sağlık personellerinin de bulunduğu 1480 kişinin ataması yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta?

Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş öncesi nefesler tutuldu. Atama bekleyen hemşire ve hekimler kura çekilişinin yapılacağı saate kilitlenmiş durumda… Peki; Sağlık Bakanlığı atamaları için kura çekimi ne zaman?

Kura çekiminin ne zaman yapılacağı daha doğrusu saat kaçta yapılacağı ve sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak kura çekilişi sonrası sonuçlar

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel ataması kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından atama bekleyen sağlık personelleri sonuçlara Sağlık Bakanlığı’nın sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Atama bekleyen adaylar, Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden “Kura ve Başvuru Takip İşlemleri” sayfasına girerek atanıp atanmadıklarını öğrenebilecekler.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:38
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  8. Sağlık Bakanlığı persenel alımı kura sonuçları açıklandı mı

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