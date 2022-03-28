Sağlık Bakanlığı İŞKUR alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları son dakika:

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi atama sonuçları büyük merak konusu. Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı ilanı için başvuruda bulunan adaylar İŞKur Sağlık Bakanlığı kuraları ne zaman çekilecek? sorusunu sormaya başladı. Sağlık Bakalığı İŞKUR üzerinden aralarında klinik destek elemanı, temizlik ve güvelik görevlisinin de olduğu bazı branşlarda 10 bin personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığ işçi alımı iş başvurusuna bulanacak adaylar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden başvurularını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş dağılımı kontenjan sayısı

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle: Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.