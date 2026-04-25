SON DAKİKA
12 saate çip geliştirdi Yapay zeka en sonunda bunu da yaptı
12 saate çip geliştirdi Yapay zeka en sonunda bunu da yaptı

Yapay zekâ artık sadece yazılım üretmekle yetinmiyor. Donanım tarafında da ciddi bir hareketlilik var. Son gelişme ise bu dönüşümün ne kadar hızlandığını açıkça gösteriyor.

Yapay zekâ, yonga tasarım girişimi Verkor.io'nun geliştirdiği “Design Conductor” sistemiyle 12 saat içinde otonom olarak sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı.

“VerCore” adı verilen işlemci, spesifikasyon aşamasından üretime hazır GDSII tasarım dosyasına kadar tüm süreci otonom şekilde tamamladı.

İşlemci, beş aşamalı bir boru hattına, tek komutlu ve sıralı bir mimariye sahip. İşlemci 1.48 GHz frekansa ulaşabiliyor ve CoreMark testinde 3.261 puan aldı.

Tasarım, Spike simülatörü üzerinde doğrulandı ve 7nm sınıfını temsil eden ASAP7 tasarım kiti kullanıldı, ancak fiziksel üretim ve gerçek donanım testleri henüz yapılmadı.

Bu gelişme, CPU tasarımında yapay zekâ kullanımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yonga tasarım girişimi Verkor.io’nun geliştirdiği “Design Conductor” adlı sistem, dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin verdiği bilgilere göre sistem, yalnızca 12 saat içinde sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı. Üstelik bunu büyük ölçüde kendi başına yaptı.

“VerCore” adı verilen işlemci, spesifikasyon aşamasından üretime hazır GDSII tasarım dosyasına kadar tüm süreci otonom şekilde tamamladı. Yani klasik mühendislik sürecindeki pek çok adım, burada yapay zekâ tarafından yürütüldü.

Teknik detaylara bakıldığında işlemcinin beş aşamalı bir boru hattına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca tek komutlu ve sıralı bir mimari tercih edilmiş. Çok iddialı bir yapı değil belki ama işin asıl çarpıcı tarafı, bu tasarımın ortaya çıkış süreci.

İşlemci 1.48 GHz frekansa ulaşabiliyor. CoreMark testinde ise 3.261 puan aldığı belirtiliyor. Açıkçası bu değerler günümüz üst düzey işlemcileriyle yarışacak seviyede değil. Ama giriş seviyesi, eski sistemlerle kıyaslandığında fena da sayılmaz. Burada asıl mesele performans değil. Asıl mesele, bu sürecin bu kadar kısa sürede ve büyük ölçüde otomatik gerçekleşmiş olması.

Design Conductor sistemi, büyük dil modellerini belirli kurallar çerçevesinde yönlendiriyor. Tasarım, test ve optimizasyon adımlarını uçtan uca kendi içinde yönetiyor. Yani mühendislerin yaptığı pek çok işi tek bir sistem üstlenmiş durumda. Tabii her şey tamamlanmış değil. Tasarım şu an için Spike simülatörü üzerinde doğrulandı. Ayrıca 7nm sınıfını temsil eden ASAP7 tasarım kiti kullanıldı. Ancak fiziksel üretim ve gerçek donanım testleri henüz yapılmış değil.

Daha önce GPT-4 gibi modellerin basit işlemci tasarımları üretebildiği görülmüştü. Ancak ilk kez bu kadar kapsamlı ve uçtan uca bir CPU tasarımının otonom şekilde ortaya çıkması, açıkçası sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kaynak:TGRTHaber

