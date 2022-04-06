Sağlık Bakanlığı çeşitli branşlarda 10 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İş başvurusunda bulunanlar kura çekimlerine odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kuralarında isimleri çıkanlar ne zaman iş başı yapacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR alımı işe başlama tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacağını duyurmuş başvuru süreci ise 21 Mart'ta sona ermişti. İşe alınacak olan adaylar ise kura çekimi sonucunda belli olacak. İŞKUR personel alımı kura çekimi 6 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'da başladı. Kura çekimleri 7 Nisan Perşembe günü tamamlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Kura sonuçları tam liste ise ilerleyen saatlerde açıklanacak. Listelere erişim sağlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

6 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kuralarının ardından işe başlama tarihi ve iş başvuru sırasında istenilen belgelerin açıklanması bekleniyor.

10 bin işçi alımı hangi kadrolarda yapılacak?

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.