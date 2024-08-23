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Gündem Sağlık Bakanlığı ile mahkeme arasında ‘Topuk kanı’ kavgası
Gündem

Sağlık Bakanlığı ile mahkeme arasında ‘Topuk kanı’ kavgası

Yeniakit Publisher
2024-08-23 07:08:00 -
Sağlık Bakanlığı ile mahkeme arasında ‘Topuk kanı’ kavgası

Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Kars'ta bir ailenin yenidoğan bebeklerinden topuk kanı aldırmama talebi mahkemeye taşındı.

Kars Aile Mahkemesi, ebeveynlerin topuk kanı vermeme özgürlüklerinin olduğunu belirtti ve kararını, 2014 yılında ölen Ukraynalı alternatif tıp uzmanı Aidin Salih'in yazılarına dayandırdı.

Ancak, hekimler bu kararı eleştirdi ve bilimsel temelden yoksun olduğunu ifade etti.

Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen karara ilişkin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.


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"İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.

Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

TOPUK KANI İLE TEŞHİS HAYATİ ÖNEMDE

Topuk kanı yenidoğanlardan alınan bir örnekle ile aralarında SMA'nın da olduğu kalıtımsal ve metabolik hastalıklara erken tanı konulmasını sağlıyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor.

Yani bebeklerin hayatını kurtarabiliyor. Ancak hem topuk kanı testine hem de aşıya karşı ailelerin sayısı artıyor.

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