  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi Yapay zekadan meme kanserine erken teşhis

Sağlık Bakanlığı, meme kanseriyle mücadelede teknolojinin en güncel imkanlarını devreye alarak "Mamografi Tarama Raporlama Sistemi"ni hayata geçirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2024'ten bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucunun yapay zeka desteğiyle incelendiği, meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönemin başlatılarak tedavide de başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi. Açıklamada, 40-69 yaş aralığındaki kadın vatandaşlara yönelik yürütülen tarama programı kapsamında ise KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde çekilen tüm görüntülerin, yüzde 100 dijital ve merkezi bir sistemde toplatıldığı kaydedildi.

Sistemin kalbinde yer alan yapay zeka algoritmalarının şüpheli bulguları en az sapma payıyla tespit ederek radyologlar için kritik bir "karar destek mekanizması" oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Bu teknoloji sayesinde, şüpheli bulgular sistem tarafından otomatik olarak önceliklendirilerek radyologların önüne ilk sırada getirildi ve bu sayede raporlama süreci daha da hızlandı." ifadesi kullanıldı.

Sistemin sadece teşhis aşamasına değil, sevk sürecine de ivme kazandırdığı aktarılan açıklamada, "Mamografi görüntülerinde şüpheli bulgu saptanan hastalar için tarama yapılan sağlık kuruluşu tarafından MHRS üzerinden 'öncelikli randevu' oluşturuldu. Hastalar, ek tetkikler için doğrudan üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye en erken evrede başlamaları sağlandı." denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23