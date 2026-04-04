Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi Yapay zekadan meme kanserine erken teşhis

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2024'ten bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucunun yapay zeka desteğiyle incelendiği, meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönemin başlatılarak tedavide de başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi. Açıklamada, 40-69 yaş aralığındaki kadın vatandaşlara yönelik yürütülen tarama programı kapsamında ise KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde çekilen tüm görüntülerin, yüzde 100 dijital ve merkezi bir sistemde toplatıldığı kaydedildi.

Sistemin kalbinde yer alan yapay zeka algoritmalarının şüpheli bulguları en az sapma payıyla tespit ederek radyologlar için kritik bir "karar destek mekanizması" oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Bu teknoloji sayesinde, şüpheli bulgular sistem tarafından otomatik olarak önceliklendirilerek radyologların önüne ilk sırada getirildi ve bu sayede raporlama süreci daha da hızlandı." ifadesi kullanıldı.

Sistemin sadece teşhis aşamasına değil, sevk sürecine de ivme kazandırdığı aktarılan açıklamada, "Mamografi görüntülerinde şüpheli bulgu saptanan hastalar için tarama yapılan sağlık kuruluşu tarafından MHRS üzerinden 'öncelikli randevu' oluşturuldu. Hastalar, ek tetkikler için doğrudan üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye en erken evrede başlamaları sağlandı." denildi.