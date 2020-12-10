Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları sorgula 2020! 12 bin sözleşmeli personel alımı

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım söz konusu oldu. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 1-7 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana,bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.