Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? Tabip, diş tabibi ve eczacı alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa kura yöntemiyle alım gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı 2. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak. Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı Tabip, diş tabibi ve eczacı) atama ve kura başvurusu ne zaman yapılacak?

İlanda yer alan "2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, yarından itibaren 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı alımları kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.