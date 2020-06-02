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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "salgın sona ermedi" uyarısı

"Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:50:11 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "salgın sona ermedi" uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

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