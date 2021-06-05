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Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim' çağrısı
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayılarının 100'ün altına indiğini belirterek, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:15:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim' çağrısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayısının dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

Koca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı.

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