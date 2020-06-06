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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı:

"Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın hizmetindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-06 02:03:03 -
Sağlık Bakanı Koca'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamadan Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını öğrendiklerini kaydetti.

Koca, "Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

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