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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan "doğru maske kullanımı" uyarısı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "doğru maske kullanımı" uyarısı:

"Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:02:28 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "doğru maske kullanımı" uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yaptığı paylaşımında, "Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor. " ifadesini kullandı.

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