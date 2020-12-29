  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı" - "Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:20:42 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden altın alışverişi yapan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay