Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama:
"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı" - "Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.
Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."