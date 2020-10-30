Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nda konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibinin aktif olarak görev yaptığını belirterek, "Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik." dedi.

Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, pandemi döneminde dijital sistemlerinden faydalanıldığını, Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulama ile halkın işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.

Yaygın şekilde temaslı takibi yapıldığını dile getiren Koca, "Bugün itibariyle halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik." diye konuştu.

Koca, Türkiye'nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere, maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlarının yanında kullandığımız bazı ilaçları ve hayati önemi haiz solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Ülkemizde kullandığımız gibi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye katkı sağlayarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 28 Nisan'da Türk Konseyine mensup Sağlık Bakanları ile yapılan video konferansta da ifade ettiği gibi "ülkemde ne varsa kardeşlerimizde de olacak" anlayışıyla, yerli kaynaklarla üretilen cihaz ve malzemelerin, Konsey üyesi ülkelere bedelsiz olarak gönderildiğini, gelen ihracat izin taleplerinin tamamını kısa sürede karşıladıklarını söyledi.

Bu dayanışmanın ortak kültürün bir gereği olduğunu belirten Koca, "Bu süre zarfında siz değerli kardeşlerimle tekrarlayan görüşmelerimiz oldu. Türk Konseyi Genel Sekreterimizi, Bakanlığımda ağırlayarak üye ülkelerin pandemiyle mücadelede yürüttükleri çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk." dedi.

Koca, yerli aşı çalışmalarında insan deneyleri aşamasına gelindiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerde yürütülen aşı çalışmaları konusunda da yakın işbirliğimiz devam etmektedir. Bu dönemde DSÖ Avrupa Bölge Direktörümüz Sayın Hans Kluge ile çok yakın diyalog içinde olduk. Neredeyse her ay görüşerek bölgemizdeki ve dünya genelindeki gelişmeleri değerlendirdik. Kendisine yakın işbirliği ve sürekli desteği için teşekkürlerimi arz ediyorum. İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık alanında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul Ofisi'nin açılışını 10 Eylül'de birlikte gerçekleştirdik. Ofisin gerek bölgesel gerekse küresel sağlık acil durumların yönetiminde önemli bir rolü üstleneceğini umuyorum. Ülkelerin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu zorlu süreçte, Türkiye’nin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık katkının, küresel sağlık güvenliğine verilmiş önemli bir destek olduğunu ayrıca ifade etmek isterim."

- "2021'in Sağlık Çalışanlar Yılı olması için teklifimizi ilettik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insanlık açısından büyük bir dönüm noktası olan pandemiyle mücadelede gösterdikleri fedakarca çalışmalarla herkesin takdirini kazanan, hastaların şifa bulmasına katkı vermek adına ailelerinden haftalarca uzak kalan, bu uğurda hayatını kaybeden doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve hastane çalışanları olduğunu belirterek, hepsine teşekkür etti.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına da baş sağlığı dileyen Koca, "Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum." dedi.

Bakan Koca, bu teklifin kasımda gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesi temennisinde bulunarak, dostlukların, kardeşliklerin büyük bir sınamadan geçtiği bu günlerde hem ülkeler arası hem de uluslararası kuruluşlarla olan işbirliğinin önemi vurguladı.

Katımcılara teşekkür eden Bakan Koca, Türkçe, Özbekçe, Macarca, Kazakça, Kırgızca ve İngilizce hoşça kalın dedi.

Toplantıya, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Lorinezi, Kazakistan Sağlık Bakanı Tsoy Alexey Vladimirovich, Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Ağayev, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Sabirdinovich, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı da katıldı.

(Bitti)







