Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitime başlayan hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili herhangi bir sorunun yaşanmadığını bildirdi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Akıllı bileklikle ilgili bir soru üzerine Bakan Koca, "akıllı bileklik" uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana olmadıklarını söyledi.

Koca, akıllı bileklikte GPRS üzerinden çalışan, Google Maps, HES'in çakıştırıldığını ve kesildiğinde veya belli bir mesafeden sonra hareket edildiğinde uyarı veren bir sistemden bahsedildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili yazılım yapıldı, bir noktaya gelinmiş oldu. Ayrıca sabit, evde gerektiğinde sabit bir yere takılabilen, mesafeyi bizim ayarlayabilir olduğumuz, aileden birden fazla kişi varsa gerektiğinde birden fazla kişinin takip edilebilir olduğu, yani 30, 40, 50 metre gibi nasıl bir aralık vermeniz gerekiyorsa onun tanımlandığı ve o mesafe aşıldığında yine uyarı sistemi ile devreye giren bir sistem üzerinde çalışıldı, şu an yapıldı."

Akıllı bilekliğin daha çok evde izole olmak istemeyen veya evde izole olmasından endişe edilen kişilerde uygulanmasının önemine değinen Koca, "Sabit olanın ise akıllı telefonu olmayan kişiler için gerektiğinde devreye girmek üzere kullanılmasını düşünüyoruz. Yani yaygın, herkese bileklik tarzında değil, daha çok evde izole olma durumunda sıkıntı gördüğümüz, şüpheli bulduğumuz ve sorun yaşadığımız kişiler için." diye konuştu.

Fahrettin Koca, izole olmayan kişilere karşı şu an yurt alternatifi sunulduğunu anımsatarak, "O durumda bileklik alternatifi sunmak istiyoruz. Önümüzdeki haftalar bu konuyla ilgili gelişmeyi daha net ifade etmiş olurum." ifadesini kullandı.

- "Yüz yüze eğitim kabine toplantısında gündem olacak"

Bir gazetecinin, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1'inci sınıflar için herhangi bir vaka gelişip gelişmediği ve ara sınıflarda da ne zaman yüz yüze eğitime geçileceği yolundaki sorusu üzerine Koca, şu bilgileri verdi:

"Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulumuzda. Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur."

Bakan Koca, toplum bağışıklığının sağlandığı iddiasının hatırlatılması üzerine de bununla ilgili daha önce 153 bin kişiyle Türkiye genelinde bir çalışma yapıldığını belirtti.

O araştırmada hem antikor bağışıklığı hem de PRC yöntemi ile bir çalışma yapıldığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde rakamları açıklamıştık. 0,28 taşıyıcılık, yüzde 0,82 gibi de koruyuculuk bağışıklık söz konusu idi. Aradan 2 aydan fazla zaman geçmiş oldu. Biz bu çalışmayı yeniden tekrarlama kararı aldık. Gelecek hafta başlamış olur. Aradaki farkı da taşıyıcılık ne durumda, salgının arttığı şu dönemde artı bağışıklık durumunu da aradaki farkı görmek istiyoruz. Önümüzdeki haftalar buna başlamış olacağız. Sonuçlar çıktıkça da sizinle paylaşırız."

Fahrettin Koca, açıkladığı ülke genelindeki yatak doluluk ve ventilatör rakamlarına özel hastanelerin dahil olup olmadığı ve İçişleri Bakanlığının HES kodunun ulaşımda kullanılması uygulamasının sorulması üzerine de Bilim Kurulunun daha önceki toplantılarında HES kodunun yaygın kullanılması noktasında önerisi olduğunu hatırlattı.

HES kodunun yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ulaşımda da HES kodunun yaygın kullanılmasının önemini biliyoruz. Kart sistemine işlenerek pozitif ve riskli olan kişilerin binmesi önlenmiş olacak ama yabancı olan herhangi cep telefonu olmayan kişilerle ilgili sorun yaşanabilir. Biz daha çok ağırlıklı bu dönemde pozitif olup, kartları olan kişilerin geçişlerinde gerektiğinde bloke edebileceğimiz bir sistemin devreye girmesini önermiştik. Bununla ilgili de İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi oldu. O da bundan sonraki süreçte yaygın olarak kullanılacak."

Bakan Koca, HES kodu uygulamasının konaklama tesislerinde de kullanılacağını vurguladı.

İl hıfzıssıhha kurullarının gerektiğinde HES uygulamasını yaygınlaştırabileceğini ifade eden Koca, "İl hıfzıssıhha kurullarının kendi bölgelerinde gerektiğinde daha yaygın parklar dahil olmak üzere bu kararları alabilir diyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ek ödeme tartışmaları son derece talihsiz"

Fahrettin Koca, sağlıkçılara ve diğer yardımcı görevlilere verilen ek ödeme ile ilgili yapılan haberlerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Son derece talihsiz buluyorum. Burada kastedilen hizmetliler sınıfı var. Bu yardımcı hizmetlilerin ek ödemeleri düşük. Yardımcı hizmetliler içerisinde bahçıvan da berber de var. 11 tanımlanmış sınıf var. Bunun içinde gassal da bulunuyor. Yani vefat edenleri yıkayan, özellikle Kovid özelinde yıkayan kişilerle ilgili yapılan bir uygulamaydı. Burada da yüzde 100 gibi görünen oran ortalama 200-250 liradan bahsediyoruz."

Berber, bahçıvan gibi o sınıfa ocakta verilen ek ödemenin tamamlandığını ve yüzde 100 gibi bir rakama tekabül ettiğini vurgulayan Koca, "Yüzde 100 oranı 200-250 liraya karşılık gelen bir şey. Maaşının yüzde 100'ü değil. Yanlış ifade ediliyor. Buradaki sınıf da gassallarla ilgili olan, cenazeyi yıkayan kişilerle ilgili bir durumdu. Bunun istismarı hiç doğru olmamıştır. Bunun siyasete kurban edilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

(Sürecek)