  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:06:57 -
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.

Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Dünya

KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye girişlerde herkesten koronavirüs ..
Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar
Gündem

Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay