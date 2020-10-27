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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:19:37 -
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve tıp fakültesi hastanelerinin başhekimleriyle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki artışın, büyük hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Çalışmalarının 4. gününde üniversite rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve hastane başhekimleriyle bir araya geldiklerini belirten Koca, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

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