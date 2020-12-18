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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65" - "Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:55:30 -
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'daki rutin değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Paylaşımında, tedbirlerin etkisinin görülmeye başladığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."

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