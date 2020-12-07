  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü:

"Samsun, Antalya, ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:47:55 -
Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Antalya, ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek vaka sayılarının görüldüğü Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Bu illeri yakından izlediklerini vurgulayan Koca, söz konusu illerdeki test kapasitesi ve filyasyon ekiplerini artırdıklarını açıkladı.

Bakan Koca, "Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süreleri değiştirildi
Sağlık

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süreleri değiştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs tespit edilen kişilerle temas edenlerin karantina süresinde değişiklik yapıldığ..
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım

Türkiye ve Ukrayna'nın roket fırlatma aracı üretimi konusunda görüştüğü bildirildi.
O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı
Gündem

O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptığını belirtti.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay