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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var"
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:28:17 -
Sağlık Bakanı Koca: "Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, üzerinde Ülkü Tamer'in bir şiirinden "İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür" dizesinin yazılı olduğu fotoğraf paylaştı.

Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun." açıklamasında bulundu.

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