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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü:

"Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 02:31:55 -
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu belirterek, bu illerde daha gayretli, daha titiz çalışma gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansını ve ek tedbirleri ele aldıklarını belirten Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin." ifadesini kullandı.

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