  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü:

"Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" - "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:10:50 -
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda bu illerin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini, yüksek riskin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır." çağrısını yaptı.

"Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadesini kullanan Koca, bu illerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan çatışmalarda 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...
Ekonomi

Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...

Çok sayıda vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altında dalgalanmalar sebebi ile vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Peki altını olanla..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay