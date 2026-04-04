Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 04 Nisan 2026 Cumartesi günü, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından “Sağlıkta Ortak Gelecek” temasıyla 15’incisi düzenlenen “OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”na katıldı.



Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşmasında, özel sağlık kuruluşlarını sağlık sisteminin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olarak gördüklerini vurgulayarak “Sunduğumuz sağlık hizmeti içerisinde özel sektörün oranı yüzde 18, hedefimiz bu oranı yüzde 25-30 bandına çıkartmaktır. Ancak bu oranın bazı illerde yüzde 40’ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bazı illerimizde ise hiç olmadığını biliyoruz. Bu dağılımı dengelemek için çalışıyoruz.” dedi.

Hayata geçirdikleri düzenlemelerle özel sağlık sektöründeki yatırımları bölgesel ihtiyaçları ve şehrin mevcut altyapısını en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yönlendirdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının iyileştirilmesi konusunda kararlı çaba içinde olduklarının da altını çizdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ücretlerin realize edilmesi, sürdürülebilir hâle getirilmesi, sağlık hizmet sunumunun kalitesi ve geleceği için olmazsa olmazdır. Ancak bu birlikte hareket ederek başarabileceğimiz bir husustur. Bunun bir örneğini ilaç fiyatları konusunda yaşadık ve başardık. İnanıyorum ki SUT fiyatları konusunda da bu noktaya ulaşacağız. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuzun destekleriyle muayenelerde yüzde 30, cerrahi işlemlerde yüzde 35, yoğun bakımlarda yüzde 55 ve ilave ücret alınamayan doğumsal anomali ve çocuk cerrahisi gibi bazı özellikli alanlarda yüzde 100’e varan artışlar yaptık.”



Türkiye’nin güçlü sağlık turizmi markası olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini, kamu hastanelerini de bu sürece dahil ederek sağlık turizmi faaliyetleri yürütülebilecek yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Artık bu alanda daha da hızlanıyor, vites yükseltiyoruz. USHAŞ’ı artık sadece koordinasyon kurumu olarak değil, stratejik güç olarak sektörün tüm alanlarında etkisi hissedilen, düzenleyen, dengeleyen, denetleyen ve aynı zamanda rehberlik eden bir yapıya dönüştürüyoruz. Yeni yapılanmayla sağlık turizminin kamu-özel ayrımı olmaksızın sağlık sistemimizin tümüne yayılmasını sağlıyoruz.” diye konuştu.



Sağlık turizminde önemli vizyon değişikliklerine gideceklerini söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Türkiye sadece ‘hastalıkla’ ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Avrupalıların, Amerikalıların ‘wellness’ dediği, bizim ise kendi değerlerimizle harmanlayıp ‘Sağlıklı Yaşam ve Esenlik’ olarak adlandırdığımız daha kapsamlı, daha büyük sağlık turizmi potansiyelini harekete geçiriyoruz. Sadece ameliyat veya tedaviyle sınırlı olmayan, fizyoterapistinden diyetisyenine kadar hizmet alınabilecek, check-up’ların yapılacağı, rehabilitasyondan termal sağlık turizmine kadar her alanı kapsayacak yepyeni bir ‘Esenlik Mevzuatı’ üzerinde çalışıyoruz. Dünyaya, ‘Sağlığınızı korumak, sağlıklı kalmak için Türkiye’ye gelin.” diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.





Dünyada ve yakın coğrafyada üzücü olayların yaşandığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Memişoğlu, Türkiye’nin ateş çemberi içinde barışın, huzurun ve iyiliğin temsilcisi olmayı sürdüreceğini söyledi.