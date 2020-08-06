Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Vatandaşlara sorumlu davranmaları çağrısında bulunan Bakan Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirtti.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" çağrısında bulundu.