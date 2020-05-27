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Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere "Sabırlı olun" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:08:16 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere "Sabırlı olun" çağrısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."

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