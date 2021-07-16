Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılanma müjdesi! 'Nüfusumuzun üçte biri ikinci doz aşısını yaptırdı'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama müjdesini, "Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız." diyerek duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, ülkemizde yapılan toplam aşı sayısı 62 milyon 380 bin 1 kişiye ulaştı. 38 milyon 786 bin 618 kişiye birinci doz aşısı yapılırken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 20 milyon 60 bin 14 bin 61 kişi oldu.

5 ilde yüzde 75 üzeri aşılama yapıldı

Bakan Koca,Balıkesir'in aşılamada yüzde 75'i tamamladığını vurguladı. Haritada mavi renge dönen il sayısı 5'e yükseldi.

Tatilin başlaması ile aşılanma çağrısını yineledi

Bayram tatilinin başlaması ile birlikte aşılanma çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Memlekete mi gidiyoruz? Gitmeden aile hekimine bir uğrayalım. Hem bayramlaşalım hem aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, aşılanmaya ilişkin paylaşımlarından birisinde de bir sağlık görevlisine, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli hemşire Nihal Gök, dün 510 kişiye aşı yaptı. Fotoğrafa dikkat edin. Sıra bekleyen varsa daha da yaparım diyor. Elleriniz dert görmesin Nihal Hanım." diyerek teşekkür etti.