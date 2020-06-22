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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1212 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:23:00 - 2020-06-22 20:49:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1212 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi ise hayatını kaybetti.

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