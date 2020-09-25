Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ülkemizde de etkili oluyor.

Son günlerde artış göstere vakalar sonrası 81 ilde yeni tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda şehirleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duraklarından biri de Samsun oldu.

Bakan Koca, ölümcül koronavirüs salgınının Orta Karadeniz'deki son durumunu değerlendirmek üzere bulunduğu kentte açıklamalarda bulundu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

'Karşımızda artık iki virüs var'

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada alevleniyor. Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak gripten de korunuruz. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde yenecek üç tedbir var: Temizlik, maske, mesafe.

Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır