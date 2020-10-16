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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:45:25 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Tunceli, Bingöl ve Ardahan il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri ve hastane başhekimleriyle gerçekleştireceği koordinasyon toplantısı öncesinde Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ne geldi.

Burada tedavi gören çocuklarla bir süre sohbet eden Koca, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği ziyarette Koca, doktorlardan çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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