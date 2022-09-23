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Aktüel Sağlık Bakanı duyurdu: ÖSYM’ye gönderildi
Aktüel

Sağlık Bakanı duyurdu: ÖSYM’ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül’de TUS sınavına giren adaylar için dikkat çeken bir duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 20:08:00 -
Sağlık Bakanı duyurdu: ÖSYM’ye gönderildi

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eğitim kurumları kontenjan dağılımlarının, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu.

Koca paylaşımında, “4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi” dedi.

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