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Sağlığın, havacılığın ve uzayın da merkezi

Kayseri Bilim Merkezi’nde yeni sergi alanları açılıyor... Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK ile birlikte şehre kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi'nde sağlık, havacılık ve uzay alanında olmak üzere 3 yeni pavilyon daha kuruluyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:25
Sağlığın, havacılığın ve uzayın da merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK ile birlikte şehre kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, hayatı daha kolay anlamamızı sağlayan sergi alanlarıyla Kayseri ve bölgesinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bilim Merkezi’nde önümüzdeki günlerde üç farklı alanda 30 farklı sergi daha açılacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek yeni sergi alanlarıyla ilgili hazırlıkları takip etti.

3 yeni pavilyon kuruluyor

Kayseri Bilim Merkezi’nde sağlık, havacılık ve uzay alanında olmak üzere 3 yeni pavilyon daha kuruluyor. Bu pavilyonlarda 30 farklı bilimsel sergi yer alacak. Başkan Çelik, Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek kurulma çalışmaları devam eden yeni pavilyonlarda incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Bilim Merkezi’ni ziyaret eden çocuklarla da yakından ilgilenerek çocukların sergi alanlarında yaşadıkları heyecana ortak oldu. Başkan Çelik, sağlık, havacılık ve uzay alanında kurulum çalışmaları süren 30 sergi düzeneği hakkında da bilgi aldı. Bilim Merkezi’nde önümüzdeki günlerde açılacak olan Sağlık Pavilyonu’nda; hastalıkların tedavisi ve teşhisinde kullanılan cihazların çalışma prensipleri yer alacak ve bunların kullanım alanları etkileşimli bir şekilde ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:25
  1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  2. TÜBİTAK
  3. Kayseri Bilim Merkezi
  4. Bilim Merkezi
  5. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
  6. pavilyon
  7. Sağlık Pavilyonu

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