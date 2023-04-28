Sağlığımızla oynuyoruz: Cennet hurmasını sakın böyle yemeyin! Cennet hurması nasıl tüketilir? İnanılmaz faydası, zararları

Her gün onlarca haber okuyoruz ancak yine de hala sağlıklı beslenme adına doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. İşte bunlardan biri de günün ilk öğününde yenmemesi gerekenler. İlk bakışta anlam veremeyebilirsiniz ancak bu besinler aç karnına tüketildiğinde vücuda ciddi anlamda zarar veriyor.

O filmlerde görüp özendiğimiz sabah kahvaltılarında portakal suyu içme fikri, aslında çok da özenilecek bir durum değil. Kahvaltılıkların yanında mantıklı bir içecek olsa da aç karna doğrudan portakal suyu içmek ya da portakal yemek hiç de sağlıklı değil

Çünkü portakal yapısı gereği fazlaca asitli. Bu da onu boş mideye gönderdiğimizde midenin olağandan fazla asit üretmesine, uzun vadede ise gastrit ve reflü gibi rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabiliyor.

O yüzden siz siz olun, portakalın faydalarından yararlanmaya devam etmek için onu açken değil, bir nebze de olsa tokken tüketmeye bakın.

Muz

Muz ya da muzlu süt, yoğurt



Meyveler bolca vitamin içerdiği için en güvendiğimiz besin gruplarından aslında. Muz da tam bir potasyum deposu olması nedeniyle düzenli olarak tüketmemiz gerekenlerden.

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Meyveler bolca vitamin içerdiği için en güvendiğimiz besin gruplarından aslında. Muz da tam bir potasyum deposu olması nedeniyle düzenli olarak tüketmemiz gerekenlerden.

Ama açken işler biraz değişiyor. Muz, şeker oranı nedeniyle diğer birçok meyveye göre glisemik indeksi (kan şekerini yükseltme hızı) daha fazla olan meyvelerden. Bu da onu boş midemize doğru gönderdiğimizde kan şekerimizi hızlı bir şekilde yükselteceğimiz anlamına geliyor. Yüksek kan şekeri de pek istenen bir durum olmuyor tabii, bizden söylemesi.

Özellikle midesi hassas olanlar dikkat etmeli: Domates

Domates de tıpkı portakal gibi asidik özelliği yüksek olan yiyeceklerden. Bu yüzden aç olduğunuzda sadece çiğ domates yemek yerine ona eşlikçiler bulmanız daha doğru olacaktır.

Aksi halde midenizdeki asit miktarını artıracağından ağrılar ya da yanmalarla karşılaşmanız kaçınılmaz olur.

Özellikle reflü ve gastrit gibi sorunlar yaşayanların da bildiği üzere, domates aç karna tehlikeli olan masum yiyeceklerin başında geliyor, aklınızda bulunsun.

Meyveli yoğurtlar

Özellikle hazır satılan meyveli yoğurtlar, evde yapılan misler gibi yoğurtların ya da taze meyvelerin besin değerine sahip olmaz bildiğiniz gibi.

Bu yüzden aşırı aç olunduğunda da sıkça yapılanın aksine yememek gerekir.

Çünkü içindeki kimyasal maddeler, şeker ya da tatlandırıcılar kan şekerinizi ani bir şekilde yükseltebilir, sonrasında yine hızlıca acıkmanıza neden olabilir ve yine uzun vadede daha ciddi rahatsızlıklar çekmenize sebebiyet verebilir.

Cennet Hurması

Trabzon hurması ya da cennet hurması olarak anılan bu meyvenin olgunlaşmış halini dikkatle tüketmek önemli. Çünkü tamamen olgunlaşmış bir Trabzon hurmasının 100 gramında yaklaşık 13 gram kadar şeker bulunuyor.

Böyle yüksek bir oranda şekere sahip olduğu için de meyvenin açken yenmemesi tavsiye ediliyor. Bunun sebebi de tabii ki yine kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olması.

CENNET HURMASININ BESİN DEĞERLERİ -

100 gram kurutulmuş cennet hurması 272 kalori, 1.15 gram yağ, 11.5 gram diyet lifi, 61.31 gram karbonhidrat, 31 miligram kalsiyum, 2.45 gram protein, 1.42 miligram demir, 15 miligram sodyum, 651 miligram potasyum içermekle birlikte kolesterol değeri sıfırdır.

Cennet Hurmasının Faydaları

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Göz Sağlığını Korur.

Sindirim Sisteminin Dostu.

Kalp Hastalıklarına Karşı

Anti-Kanser Özellik Gösterir.

Diyabete Engel.

Cildi İyileştirir.

Hamileyken de Tüketilebilir.

Cennet Hurmasıyla İlgili;

Cennet hurması, bazı bölgelerde şifa amaçlı kullanılmaktadır. Örneğin, Çin tıbbında cennet hurması, zihinsel stresi azaltmak, kan basıncını düşürmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılmaktadır.

Cennet hurması ayrıca, diyabet hastaları için de faydalı olabilir. Çünkü cennet hurması, düşük glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez.

Ancak, cennet hurması tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir. Çünkü cennet hurması, yüksek miktarda lif içerdiği için fazla tüketimi, sindirim problemlerine neden olabilir.

Cennet hurması, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilen lezzetli bir meyvedir. Kalp sağlığından sindirim sistemine, uyku kalitesinden cilt sağlığına kadar birçok alanda faydaları bulunmaktadır. Taze veya kuru olarak tüketilebilir, ayrıca çay şeklinde de hazırlanabilir. Ancak, aşırı tüketiminden kaçınılması önerilir.

Kuru cennet hurması zararları

Vücuttaki şekeri yükseltir. -Alerjik etkisi olabilir. -Sindirim problemleri ortaya çıkarabilir. -Şişkinlik yapar.