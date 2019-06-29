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Sağcılar tasarruf, solcular şov yapıyor

İBB'ye araç iftirası atarak seçim kampanyası yürüten CHP'li İmamoğlu ve "Makam aracı kullanmayacağım" diyen TKP'li Maçoğlu solak medya tarafından parlatılırken, evine halk otobüsü ile gidip gelen MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin bu örnek davranışı solakların ilgisini çekmedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:59
Sağcılar tasarruf, solcular şov yapıyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) attığı araç iftirası ile seçim kampanyasını sürdüren ve küçük bir ilçe belediyesinde 5 yıllık görev süresinde araç kiralamaya 133 milyon TL ödediği ortaya çıkan CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu palavralarla oy toplarken, evine halk otobüsü ile gidip gelen MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin bu örnek davranışı duyulmadı bile.

“Halkla olmak iyi geliyor”

İlçenin içinde makam aracını kullanmayan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Akit’e konuştu. Halk otobüsünde halkla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini belirten Çiftçi, “Ülkede evine ekmek götüremeyen o kadar insan varken küçük ilçede devlete ek masraf çıkarmak doğru değil. Bazen belediyeye yürüyerek de gidiyorum. Bunu yaparken de asla şov olsun diye yapmıyorum. Halk otobüsüyle gidip gelirken çektirdiğim bir tane dahi fotoğraf yok. Otobüsteyken birileri çekip, sosyal medyaya yüklemiş. Halk otobüsünde halkın içinde olmak bana daha iyi geliyor” dedi.

Maaşını vakfa bağışladı

Belediyeye ait araçları kullanmayarak, belediye için tasarruf sağlayan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gelirinin geçimini sağladığını ifade ederek Belediye maaşını hayır kurumlarına bağışladı. Çiftçi, “Kendi gelirim var, bana yetiyor. Öyle olunca da belediyeden gelen maaşımı hayır kurumlarına bağışladım” dedi.

Makam aracı kullanmayacağım” diyerek sol basının gözdesi olan komünist belediye başkanı TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu, günlerce konuşulurken, “İBB, genel sekreterinin 3 aracı var” iftirasını atarak, kendisinin “israf şampiyonu” olduğunu gizlemeye çalışan CHP’li Ekrem İmamoğlu, solak medya tarafından öve öve bitirilemiyor. Evine halk otobüsü ile gidip gelen MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin bu örnek davranışı ise, boyalı basının ilgisini çekmedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:59
  1. Ankara
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  3. seçim kampanyası
  4. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  5. MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi
  6. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi
  7. Akit
  8. sol basın
  9. TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu
  10. halk otobüsü

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