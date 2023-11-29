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Gündem Sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi
Gündem

Sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

Yeniakit Publisher
2023-11-29 07:24:00 -
Sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti devirmekle tehdit etti. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmak tehdidinde bulunarak, "Savaşı durdurmak = hükümeti parçalamak” ifadelerini kullandı.

PARTİSİ KABİNEDE 3 BAKANLIK YÖNETİYOR

Ben Gvir'in lideri Otzma Yehudit Partisi’nin koalisyon hükümetinde 6 sandalyesi bulunuyor ve kabinede 3 bakanlığı yönetiyor.
Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin desteğinin devam etmesi halinde Netanyahu hükümeti, Ben Gvir'in ayrılmasından da sonra yönetimde kalmaya devam edebilir.

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Yorumlar

YORUM

akit o bakan falan hepsi bahane yahudinin tahrif olmuş o bozuk kitabında yahudilerin hepsi aynıdır(tektük istisnalar hariç)onların başka bir yl izlemesini beklemeyin sadece zamanlama konusunda farklı düşünüyorlar yoksa hepsi aynı şeyi yapmak istiyor
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