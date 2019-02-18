0553 313 94 23

Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri Venezuela'ya alınmadı

Avrupa'daki sağ partilerden 6 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin, kendini geçici başkan ilan Juan Guaido ile görüşmek üzere geldikleri Venezuela'ya girmesini izin verilmedi. Konuya ilişkin açıklama yapan İspanyol AP üyesi Gonzalez Pons, "Bugün kovuluyoruz. Yarın özgür bir Venezuela'ya geri geleceğiz" dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise, "Venezuela, Avrupa aşırı sağının, başka bir iğrenç müdahaleci eylemiyle ülkedeki barış ve istikrarı bozmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı

18 Şubat 2019 Pazartesi 06:23
Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri Venezuela'ya alınmadı

Venezuela hükümeti, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini havaalanından geri gönderdi.

Avrupa'daki sağ partilerden AP üyeleri İspanyol Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adrover, Jose Ignacio Salafranca ve Juan Salafranca ile Hollandalı Esther de Lange ve Portekizli Paulo Rangel, Guaido'nun daveti üzerine Venezuela'ya geldi. Simon Bolivar Havaalanında pasaportları alınan AP üyeleri, bir süre burada bekletildikten sonra Iberia Havayollarına ait bir uçakla geri gönderildi.

Gonzalez Pons, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "başkan Guaido tarafından davet edilen ilk uluslararası heyet" olduklarını belirterek, "Bugün kovuluyoruz. Yarın özgür bir Venezuela'ya geri geleceğiz." ifadesini kullandı.

Arreaza'dan sert yanıt

AA'nın haberine göre; Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise hükümetin, ülkeyi komplo amacıyla ziyaret etme niyetindeki bir grup parlamenteri, kabul edilmeyecekleri ve provokasyondan kaçınmaları konusunda diplomatik kanallar aracılığıyla uyardığını belirtti. Ülkesine saygı duyulmasını isteyen Arreaza, "Venezuela, Avrupa aşırı sağının, başka bir iğrenç müdahaleci eylemiyle ülkedeki barış ve istikrarı bozmasına izin vermeyecek." dedi.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 06:23
  1. açıklama
  2. Venezuela
  3. Avrupa Parlamentosu (AP)
  4. Juan Guaido
  5. Sağcı AP üyeleri Venezuelaya alınmadı
  6. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza
  7. son dakika
  8. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    1. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    2. Trafikte maganda dehşeti!..
    3. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    4. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    5. Yunanistan'da deprem!
    6. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    7. Madende ‘altın’ teklif
    8. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    9. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    10. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    11. Rus silah devinden bir ilk
    12. D-100'de can pazarı!
    13. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    14. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    15. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    16. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    17. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    18. Yemen'de taraflar Hudeyde'den çekilme..
    19. Dünya Müslüman Alimler Birliği "İsrail..
    20. Avustralya'da iki sıcak hava balonu..
    21. Serdar Ali Çelikler'den çarpıçı..
    22. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Hakemler bu..
    23. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal..
    24. Erman Toroğlu: Doğru bir hakem, doğru..
    25. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    26. Komşuda 4,7 büyüklüğünde deprem
    27. Avrupa ülkesinden skandal açıklama:..
    28. Kahramanmaraş'ta panik! Bomba imha..
    29. Çoşkun Demirbakan patladı: Ne..
    30. Kenya Somali ile diplomatik ilişkisini..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim