Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı (8 Aralık hava durumu)

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük raporunda yağışların Perşembe günü Ege bölgesinde artış göstereceği, pazartesi günü ise yurt geneline yayılacağı ortaya çıktı.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Batı karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Muğla'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe öğle saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı kesimlerinde Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.