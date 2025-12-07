  • İSTANBUL
Yaşam Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza
Yaşam

Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan Uludağ yolunda sürücüler aynı virajda peş peşe kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan Uludağ yolunda art arda meydana gelen kazalar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Sürücüler virajı alamadı

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücülerin otomobilleriyle yaptığı kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Uludağ Oteller Bölgesi’nden kent merkezine ATV ile seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı virajı alamayınca, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Aynı noktadan kameraya yansıyan bir başka görüntüde ise yokuş aşağı inen otomobilin çarptığı başka bir otomobilin bariyere çarptığı görüldü. Aynı noktada 2 otomobilin daha bariyerlere çarptığı görüntülere yansıdı.

