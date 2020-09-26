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Aktüel Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı
Aktüel

Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:38:56 -
Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de aşırı yağış nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yedisu ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak dolaysıyla Elmalı Deresi taştı. Yedisu Karlıova kara yolu zarar görerek, ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda vatandaşların araçlarıyla mahsur kalması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada, yol yeniden ulaşıma açıldı, yolda kalan araçların geçişi sağlandı.

Öte yandan, yağışın sürdüğü ilçede elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.


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