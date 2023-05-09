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Yaşam

Sağanak hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2023-05-09 08:43:00 -

Erzincan'da sağanak bazı caddelerde su baskınlarına yol açtı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskınına neden oldu. Derelerden sel suları aktı.

Erzincan merkezde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte bazı caddeler suyla doldu. Suyla dolan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti. Yağışlarla birlikte nehir ve barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı. Kavakyolu’ndan geçen Vasgirt Deresinden de sel suları aktı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

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