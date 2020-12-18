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Aktüel Safranbolu'daki tarihi konaklarda yangın tatbikatı
Aktüel

Safranbolu'daki tarihi konaklarda yangın tatbikatı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:07:46 -
Safranbolu'daki tarihi konaklarda yangın tatbikatı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde, yangın tatbikatı yapıldı.

Korumadaki başarısı nedeniyle "Korumanın başkenti" unvanıyla da anılan Safranbolu'da, bir kısmı 3 bin yıl öncesine tarihlenen han, hamam, konak ve yüzlerce yıllık camilerin içinde olduğu cami gibi yaklaşık bin 500 tescilli eser yer alıyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan Dünya Miras Alanlarını Koruma Komisyonunca organize edilen tatbikatta, saneryo gereği araç girişinin mümkün olmadığı bir sokakta bulunan tarihi konakta yangın çıktığı ihbarında bulunuldu.

Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Evin ikinci katında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Komisyon üyeleri, tatbikatı izleyerek yaşanabilecek olumsuzlukları not aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Ahşabın yanma hızını göz ardı etmemek için çok tedbirli davranıyoruz. Tarihi evlerimizden bir pencerenin dahi yanmasına içimiz razı olmaz, bunun için yapılan tatbikatı yerinde buluyorum." dedi.


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